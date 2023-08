Zanzare, con l’aumento del caldo il grande ritorno: “Aumentate del 50%”

A luglio era diffusa la percezione che ci fossero molte meno zanzare in circolazione rispetto ad altre estati. Chi studia il fenomeno è propenso ad attribuire quella momentanea ritirata delle zanzare all’eccezionale caldo prolungato di luglio in assenza di umidità. Una combinazione che ha decimato gli esemplari adulti. Ma dalle trappole dislocate per intercettare le zanzare, il tipo culex, che può trasmettere il virus West Nile, o la zanzara tigre comune, sembra che l’estate 2023 sia invece molto generosa con le nuove leve di zanzare (più 50 per cento di uova intercettate), con densità di femmine per trappola ben al di sopra delle medie degli ultimi cinque anni, e una crescita esponenziale di uova destinate a maturazione nel loro ciclo vitale in questa prima metà di agosto.

Il consiglio: maniche e calzoni lunghi la sera, repellenti sulle parti scoperte, pastiglie larvicide per i tombini e le raccolte d’acqua, la gran parte su terreni privati. Intanto il 20 agosto ricorre in tutto il mondo il World Mosquito Day, strano ma vero.

