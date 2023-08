In auto con attrezzi da scasso, 24enne denunciato dai carabinieri

Un’auto con a bordo tre giovani è stata fermata dai carabinieri a Castel San Giovanni per un controllo. “Il 24enne alla guida aveva precedenti giudiziari e i tre non hanno saputo fornire una giustificazione plausibile sulla loro presenza in zona” scrive l’Arma in una nota. Nell’utilitaria sulla quale viaggiavano, i carabinieri hanno trovato e sequestrato alcuni strumenti di effrazione tra cui tronchese, cacciaviti e taglierini.

Il giovane che era alla guida, 24enne disoccupato residente in provincia di Pavia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.