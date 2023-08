Fermati dalle Volanti e denunciati due marocchini pregiudicati in zona Cattolica

Denunciati due cittadini marocchini pluripregiudicati, che oggi pomeriggio sono stati identificati e portati nella questura di Piacenza per ulteriori accertamenti. Il controllo della polizia è scattato nella zona dell’università Cattolica.

Il primo, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per la violazione del foglio di via dalla nostra città e ha ricevuto l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno. Il secondo, irregolare, è stato denunciato per non aver ottemperato a una misura di espulsione con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni e si trova attualmente in trattazione da parte dell’ufficio immigrazione per i provvedimenti di competenza.