Ubriachi al volante, molestie, resistenza a pubblico ufficiale: tre denunce

Tre operai di 50, 47 e 40 anni, sono stati denunciati domenica 20 agosto per ubriachezza in altrettante operazioni di controllo dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

Alle 3 e 30, in viale Sant’Ambrogio a Piacenza, i militari dell’Arma hanno ritirato la patente di guida e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 47enne sorpreso a con un tasso alcolemico di 1,60 grammi per litro.

Alle 19 in via Bolzoni a Piacenza, hanno identificato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza un operaio 50enne che all’interno di un bar in evidente stato di alterazione alcolica stava creando disturbo agli altri avventori dell’esercizio pubblico.

Alle 23 e 30 in Piazza Sant’Antonino a Piacenza hanno denunciato altro operaio di 40 anni per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. L’equipaggio del Radiomobile era intervenuto su segnalazione di alcuni passanti che avevano lamentato la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, a torso nudo, scalzo e molesto. I militari hanno rintracciato e fermato in piazza il 40enne, che ha subito assunto un atteggiamento poco collaborativo e minaccioso, rifiutando di declinare le proprie generalità. Pertanto è stato condotto in caserma e dopo il fotosegnalamento è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.