Alla guida senza patente e già espulso: denunciato. Auto a zig zag: nei guai 53enne

Nel pomeriggio di ieri in via Kennedy a Fiorenzuola d’Arda, un equipaggio del Radiomobile della Compagnia Carabinieri ha fermato per un controllo un’auto con a bordo un 23enne straniero, in Italia senza fissa dimora e clandestino sul territorio nazionale.

Il giovane automobilista risultava colpito da un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Roma nel maggio del 2021 e senza patente di guida. L’autovettura risultava di proprietà di una società di autonoleggio il cui contratto era a carico di un cittadino cinese. Il giovane è stato portato in caserma e dopo le formalità di rito, è stato denunciato per violazione all’ordine del questore di Roma a lasciare il territorio nazionale e sanzionato per guida senza patente.

In via Emilia, sempre a Fiorenzuola d’Arda, alle 3 e 50 di notte, la “gazzella” dei carabinieri ha fermato e controllato un uomo 53enne del luogo, che alla guida di un’auto procedeva a zig zag lungo la carreggiata e sbandando vistosamente. I carabinieri hanno denunciato l’automobilista per guida sotto l’influenza di bevande alcoliche, perché è risultato positivo all’alcoltest con un valore ben oltre il limite consentito.