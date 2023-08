Castel San Giovanni, a breve via alla copertura del rio Lora: lavori da un milione

Con l’avvio di tutte le attività, dopo la pausa agostana, partiranno i lavori per la copertura del rio Lora nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Filzi a Castel San Giovanni. Un intervento di risanamento ambientale di un tratto di canale che ancora scorre a cielo aperto in mezzo alle case. I lavori, dal costo di un milione di euro, sono stati affidati a tre imprese che hanno costituito un raggruppamento temporaneo tra Cdf Costruzioni di Podenzano, Boccenti Giovanni di Rottofreno ed Ecosoil di Broni.

Una volta coperto il canale in superficie verranno realizzati un tratto di pista ciclabile, parcheggi e aree destinate all’aggregazione. Stop quindi a nutrie, vegetazione incolta, odori nauseabondi. “Un intervento a cui teniamo, che era in agenda da tempo e che certamente migliorerà la situazione della nostra città” dice il sindaco Lucia Fontana. Tra gli interventi che sono previsti c’è anche l’abbattimento di un ponticello in via Filzi giudicato dai tecnici una sorta di “strozzatura”, in grado di bloccare il deflusso delle acque in caso di piene.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’