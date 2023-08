Stop agli scarichi abusivi nel rio Lora. “Ma manutenzione ferma in Regione”

Stop agli scarichi abusivi lungo il rio Lora. Dopo le proteste degli abitanti, per le condizioni igienico sanitarie del rio che scorre in mezzo alle case, il sindaco Lucia Fontana ha reso noto di aver dato mandato a Iren di “individuare – ha annunciato durante una recente seduta del consiglio comunale – tutti gli scarichi abusivi”. Per quel che riguarda la pulizia delle sponde, sollecitata anch’essa dagli abitanti, Fontana ha reso noto: “Scrissi in Regione sollecitando la pulizia delle sponde dei rivi prima dell’alluvione in Romagna. Il responsabile mi rispose che non c’erano finanziamenti per interventi di natura manutentiva, ritenendoli comunque prioritari per il futuro. Per vergogna non resi pubblica tale risposta”.

