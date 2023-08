A Castel San Giovanni no, a Gragnano sì: il burkini in piscina fa discutere

Burkini sì o burkini no? Se a Castel San Giovanni fa discutere la decisione del gestore di vietare l’ingresso in acqua anche con il costume usato dalle donne di fede islamica per fare il bagno, in altri posti, vedi Gragnano, il suo utilizzo è concesso. A sentire i pareri dei gestori si tratta di una zona indefinita, nel senso che non ci sono regole precise a cui i gestori possono fare appello. Ognuno si affida al proprio sentire.

“Se qualcuno viene e mi porta una linea di indirizzo chiara e documentata in cui si dice che l’ingresso in vasca è ammesso in tutte le piscine anche con il burkini va bene – dice Maurizio Bertolotti gestore dell’impianto di Castel San Giovanni –, altrimenti quello per me non è un costume e non si può entrare in acqua così”.

Da Gragnano Luciana Maserati ha una linea opposta: “L’ingresso in vasca con burkini è assolutamente concesso perché per me quello è in tutto e per tutto un costume da bagno, paragonabile a una muta”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’