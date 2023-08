Sanità a Piacenza, Tagliaferri: “Risolvere la drammatica carenza di anestesisti all’Ausl”

Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione alla giunta nella quale chiede anche quale sia “il numero di personale anestesista negli ospedali dell’Emilia-Romagna, quale dovrebbe essere il numero per garantire il servizio senza criticità”, quanti interventi siano stati rinviati “causa l’assenza di personale anestesista e in che modo si sia attivata la Regione per risolvere il problema”.

Il 9 agosto, ricorda il consigliere di Fdi, l’Ausl piacentina ha conferito tre incarichi professionali ad altrettanti medici anestesisti: due sono in pensione e una terza ha un contratto con un orario ridotto. L’Ausl ha giustificato i contratti affermando che sarebbe a rischio “l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza” oltre al fatto di costringere il personale in servizio a turni e orari al di fuori del contratto di lavoro. La delibera, continua Tagliaferri, dimostra che la chiamata in servizio di medici in quiescenza “rappresenta la concreta dimostrazione di una situazione di criticità nel settore dell’Anestesiologia ormai endemica nel sistema sanitario regionale e, nello specifico, nella realtà aziendale piacentina”.

In passato l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, continua il consigliere, rispondendo a un’interrogazione di Fdi sulla carenza degli anestesisti in regione e a Bologna, aveva replicato: “L’organizzazione in essere, in linea con gli altri ospedali regionali, permette di garantire la gestione in sicurezza dell’assistenza ai pazienti presenti nelle diverse strutture ospedaliere”. Tagliaferri conclude: “Tali affermazioni appaiono inconciliabili con le deliberazioni dell’AUSL piacentina sopra richiamate che, in verità, smentiscono l’ottimistica narrazione dell’assessore alla sanità sul tema”.