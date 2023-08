Contributi per migliorare la mobilità domestica per disabili, quattro richieste

Ci sono a disposizione 11 mila euro per facilitare la mobilità domestica di persone con disabilità. L’importo serve a finanziare quattro domande: una presentata da una famiglia di Castel San Giovanni, due da Calendasco e una da una famiglia di Alta Val Tidone. I fondi servono in un caso per ristrutturare un bagno, in due casi ad adeguare altrettante automobili, e infine per dotare una casa di tapparelle elettriche.

Possono sembrare facilitazioni all’apparenza banali. Per una persona che ha problemi motori possono però fare la differenza nello svolgimento di attività quotidiane che da semplici possono trasformarsi in veri e propri supplizi. Le domande, rispetto alle necessità sono in realtà ancora poche. “Questo perché – spiega l’assessore al Welfare del Comune di Castel San Giovanni Federica Ferrari – non tutti sono a conoscenza dell’esistenza di queste opportunità”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ