Un pediatra a disposizione delle famiglie: le visite nel centro diurno di Gragnano

Da lunedì scorso, a Gragnano c’è un pediatra pronto ad ascoltare le preoccupazioni dei genitori, a due passi da casa: il dottor Paolo Pagliara ha infatti preso servizio all’interno del nuovo spazio – che l’amministrazione comunale ha ribattezzato “Gragnano in Salute” – ricavato al piano superiore del centro diurno per gli anziani.

Si tratta dii un incarico temporaneo, con la speranza che presto si insedi in paese un nuovo professionista. La novità, annunciata già diverso tempo fa dall’Ausl, si è concretizzata effettivamente nei giorni scorsi quando il dottor Pagliara ha preso possesso di una delle stanze presenti nella struttura comunale. L’attivazione di un nuovo ambulatorio, che si somma a quello del medico di base Enzo Gregoriano, è anche una scommessa vinta per lo spazio “Gragnano in Salute”, che era stato inaugurato lo scorso febbraio. “Questo spazio messo a disposizione della comunità si sta rivelando particolarmente utile perché rappresenta un aiuto nei problemi legati alla sostituzione dei medici, disagio diffuso in tutta Italia” commenta il sindaco Patrizia Calza.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ