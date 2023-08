Piove nel cimitero urbano. L’assessore: “In campo 4 milioni nei prossimi 15 anni”

Il corridoio davanti all’ingresso laterale del parcheggio si è completamente allagato in modo da rendere quasi impraticabile il passaggio. Non è la prima volta che quel corridoio del cimitero urbano di Piacenza crea problemi: l’intonaco del soffitto è caduto già da qualche anno, lasciando in vista i mattoni della struttura. Da lì ha incominciato a piovere.

Questa è solo una delle problematiche con cui il cimitero urbano deve fare i conti: a parlarne nei giorni scorsi su Libertà era stato l’assessore Matteo Bongiorni: “Questa situazione non nasce oggi, ma è il frutto di anni di trascuratezza e di intoppi amministrativi che nel corso del tempo hanno fortemente condizionato una buona gestione sia del cimitero urbano sia di tutti gli altri dieci cimiteri cosiddetti frazionali – aveva spiegato -. Da mesi stiamo lavorando per dare corso al contratto che legherà la società Sanitaria Servizi Ambientali alla gestione dei servizi cimiteriali per i prossimi 15 anni: verranno messi in campo circa 4 milioni di euro nei prossimi quindici anni per la riqualificazione e la ristrutturazione: i primi interventi manutentivi riguarderanno buona parte dei tetti ammalorati, l’impiantistica elettrica, gli intonaci e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo”.