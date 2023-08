Meno rifiuti, più abbandoni: in città non si fermano le segnalazioni di degrado

Le vacanze, a Piacenza, hanno svuotato la città, ma anche i cestini dell’immondizia domestica dei piacentini. In maggio Iren ha raccolto complessivamente 3.320 tonnellate di rifiuti. In agosto 2.531. Un calo sensibile di circa 800 tonnellate se si considerano plastica, barattolame, vetro, carta, rifiuti organici e indifferenziati: in giugno Iren ha raccolto 3051 tonnellate di rifiuti, in luglio 2850, ma è in agosto che si è registrato il calo più drastico di oltre 300 tonnellate. Fra i rifiuti che hanno registrato una diminuzione più sostanziosa c’è la carta, passata da 313 tonnellate raccolte in maggio a 227 in agosto; o anche il vetro, che in tre mesi è passato da 387 tonnellate a 281.

Eppure, queste vacanze hanno avuto anche un altro risvolto ben più negativo perché, oltre a svuotare i cestini domestici dell’immondizia, hanno riempito le strade di rifiuti: nella giornata di ieri una segnalazione è arrivata da via Alberoni dove qualcuno aveva ben pensato di abbandonare diversi sacchetti di immondizia proprio a pochi passi dall’ingresso della basilica di San Savino, è un’altra dai giardini Merluzzo, ma anche da via Gaspare Landi.