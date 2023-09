E’ tornato il bel tempo, fine settimana di sole e caldo. Previsti 30 gradi in pianura

Il primo week-end di settembre sarà all’insegna del bel tempo. Superata la fase ciclonica, che la settimana scorsa ha portato un drastico calo delle temperature passate da 40 a 27 gradi di massima, una nuova area di alta pressione è in arrivo dalle latitudini afro-mediterranee, con il termometro in graduale aumento e il clima che tornerà caldo, con massime in pianura di 30 gradi e di 22 sui rilievi. Non gli estremi di metà agosto, ma pur sempre sopra le medie di stagione.

Cielo sgombro dalle nuvole, salvo qualche velatura nella giornata di domenica. Nessuna precipitazione in arrivo.

Condizioni di stabilità che si protrarranno per tutta la prossima settimana.

Oltre alla colonnina di mercurio torna a salire l’Ozono, che sulla media delle 8 ore da ieri fa segnare il valore di 100 microgrammi al metro cubo. Dovrebbe essere meno di 60. Per quasi 20 giorni, dall’8 al 26 agosto, era rimasto in fascia di allerta arancione con un picco rosso di 184 microgrammi, mercoledì della scorsa settimana, quando le temperature sfioravano i 40 gradi.

In calo invece il livello del Po, che dopo la piccola piena tra martedì e mercoledì scorsi, causata dalle abbondanti piogge nel bacino a monte, ora è sceso a 0,94 metri.