Castel San Giovanni: un esercito di 2.600 studenti pronto a tornare a scuola

Il 15 settembre a Castel San Giovanni la campanella suona per oltre 2.600 alunni e studenti. Un esercito di bambini e adolescenti che tornerà a prendere posto tra i banchi dell’Istituto Comprensivo di Castello e Sarmato, dove sono attesi 1.613 alunni e adolescenti, e del Polo superiore Volta (Castello e Borgonovo) dove sono attesi 1.063 studenti. All’elementare Tina Pesaro di Castel San Giovanni gli iscritti sono 635, di cui ben 110 remigini suddivisi in cinque prime classi. Agli scolari castellani si sommano i 135 iscritti all’elementare di Sarmato, dove i remigini sono invece 33. Nei licei e istituto professionale sono attesi 691 studenti, mentre a Borgonovo l’istituto tecnico attende 252 tra ragazze e ragazzi iscritti al corso meccanica meccatronica (121) e indirizzo economico (131). I licei di Castel San Giovanni fanno come sempre la parte del leone se è vero che da soli assorbiranno 653 studenti.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ