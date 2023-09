Borgonovo regno del vino con il Valtidone Wine Fest. Attesi 25 produttori

Oggi, 3 settembre, Borgonovo ospita Ortrugo & chisöla, prima tappa della 14° edizione del “Valtidone Wine Fest”. In via Roma 25 produttori offriranno in degustazione i loro vini, tra cui una commissione di esperti nominata da Coldiretti premierà il miglior ortrugo. Alle 11 in piazzetta Matteotti il giornalista Giorgio Lambri presenterà “Non solo gutturnio”. Per l’intera giornata degustazioni nel cortile della rocca e visite guidate. I volontari della Pro loco saranno invece impegnati ai punti di distribuzione (piazza Garibaldi, piazza de Cristoforis e via Mottaziana) della famosa focaccia con i ciccioli a cui è dedicata la 57°edizione di una sagra ormai senza tempo.

