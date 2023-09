Generale Dalla Chiesa ucciso 41 anni fa: omaggio al cippo di via Negri

“Visita, non in veste ufficiale, ma pur sempre molto sentita”, al cippo di via Negri dedicato alla memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per i consiglieri comunali Andrea Fossati e Stefano Perrucci. I due rappresentanti cittadini del Partito Democratico hanno voluto omaggiare la memoria del generale nella giornata del 3 settembre, data nella quale venne assassinato, quarantuno anni fa a Palermo, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di Polizia, Domenico Russo. “Quel giorno – aggiungono Fossati e Perrucci – la mafia uccise un uomo di enorme valore e con un grande senso dello Stato, che aveva avviato un percorso innovativo nel contrasto alla criminalità, prima nella lotta al terrorismo, poi in quella contro la mafia. Oltre alle tecniche messe in campo e all’approccio, l’esempio del generale spaventò la mafia, alle prese con un uomo coraggioso e dalle grandi capacità”. I due consiglieri hanno voluto ricordare Dalla Chiesa per il sacrificio e l’impegno profuso, a pochi mesi di distanza dall’arresto del latitante di “Cosa Nostra”, Matteo Messina Denaro.

