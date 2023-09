Il 27 settembre di 103 anni fa nasceva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ieri ai giardini di via Negri è stata ricordata la sua figura davanti alle associazioni combattentistiche d’Arma e a numerosi studenti di scuole elementari, medie e superiori.

Erano presenti il prefetto Daniela Lupo e il sindaco Katia Tarasconi, oltre alle massime autorità militari.

Il colonnello Pierantonio Breda, in accordo con l’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Piacenza, ha voluto ritornare alle radici di questa storica figura (medaglia d’oro al valor civile), che aveva madre piacentina e padre parmigiano.

Il generale (vicecomandante dell’Arma dei carabinieri) era stato vittima di un attentato di mafia con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della scorta Domenico Russo in via Isidoro Carini a Palermo 41 anni fa.

È stato così raccontato ai ragazzi presenti quali sono state le caratteristiche di questo eroe che ha attraversato la nostra storia recente impegnandosi contro il brigantaggio, il terrorismo e la mafia.

“Il generale Dalla Chiesa aveva, da un punto di vita investigativo, un approccio sul fenomeno che si trovava ad affrontare e non sul fatto in sé stesso. Aveva quindi una capacità investigativa estremamente moderna. Il suo modo di lavorare nel campo delle investigazioni ha fatto scuola, non solo in Italia ma anche all’estero”, ha detto il colonnello Breda.

