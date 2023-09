Dalla stazione ai giardini, controlli straordinari a Castel San Giovanni

Un’attività di controllo straordinario è stata effettuata sabato 2 settembre dai carabinieri di Castel San Giovanni. Il bilancio è di trentuno persone controllate e venticinque veicoli sottoposti a verifiche, ispezionati due esercizi pubblici, eseguiti alcuni posti di controlli sulla via Emilia.

I militari hanno concentrato la loro azione a Castel San Giovanni, nei giardini e nelle zone solitamente frequentate da giovani, ispezionando anche la stazione ferroviaria e sulle principali vie di accesso alla cittadina. Preziosa è stata la collaborazione di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Piacenza.

Mentre era impegnata nei controlli, una pattuglia della locale stazione verso mezzanotte è accorsa in via Giordano Bruno perché era stata segnalata provenire dalla terrazza di un condominio musica ad alto volume che recava notevole disturbo alla quiete pubblica. I militari hanno accertato che era in corso una festa privata ed hanno invitato il proprietario dell’abitazione ad abbassare il volume. Subito dopo invece è stata inviata nei pressi di una villetta dove un passante aveva notato un taglio sospetto nella rete di cinta dell’abitazione. I carabinieri hanno ispezionato tutto il perimetro senza notare alcuna cosa anomala. Il proprietario non era in casa e tutti gli infissi dell’abitazione erano regolarmente chiusi.