“Buche e crepe”: viaggio lungo la pista ciclopedonale tra Castello e Borgonovo

“Costretti a fare lo slalom tra le buche”. La segnalazione arriva da alcuni frequentatori della pista ciclopedonale che collega Borgonovo a Castel San Giovanni. Nella parte in territorio di Borgonovo alcuni ciclisti e pedoni lamentano la presenza di “crepe più grandi di una mano, pericolose per chi va in bicicletta ma anche per i pedoni e i bambini”.

Sulla questione, il vicesindaco Maurizio Molinelli annuncia a breve l’avvio di una serie di interventi riparatori. “Con l’avvio, a giorni, del piano asfalti che interessa diverse strade del paese – dice – verrà messo mano anche alla pista ciclabile. La ditta incaricata – aggiunge – eseguirà una serie di rappezzi più due asfaltature complete”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ