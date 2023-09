Cinquemila pellegrini all’anno nel Piacentino. “Aumentare la ricettività” 

Il tratto piacentino della Via Francigena ogni anno è attraversato da quattromila pellegrini, un migliaio quelli che percorrono le tappe della via degli Abati. Ai due percorsi religiosi si è aggiunto da quest’anno il Cammino di San Colombano. Si tratta dei tre tracciati accreditati dalla Regione Emilia-Romagna come “cammini religiosi” nel nostro territorio e che dunque rispondono a specifiche caratteristiche. Camminare fa bene anche all’economia dei luoghi attraversati. In base a un’indagine, i pellegrini spendono in media 50 euro al giorno a testa. Per chi si sposta a piedi, percorrendo circa una ventina di chilometri quotidianamente, è fondamentale trovare strutture di accoglienza adeguate per recuperare le energie.

“Occorre aumentare la consapevolezza dei territori delle comunità che si trovano su questi cammini perchè possano promuoverli e sviluppare l’accoglienza del pellegrino-turista che necessita di trovare servizi sul territorio, a partire dalle strutture in cui soggiornare” ha commentato Manuel Ferrari, responsabile Ufficio beni culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

La Diocesi sta lavorando al progetto del Parco Culturale Ecclesiale per la valorizzazione del patrimonio religioso sul territorio, un modo per fornire ulteriori opportunità ai turisti-pellegrini.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI