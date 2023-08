È arrivato a Fiorenzuola il poliziotto pellegrino. Don Vincini: “Messaggio di pace”

Dopo l’arrivo e l’accoglienza a Piacenza, è arrivato a Fiorenzuola Giuliano Maltempi, poliziotto bresciano in congedo ed ora pellegrino sullo storico percorso della

via Francigena: partito da Canterbury lo scorso 23 giugno, Maltempi è diretto a Roma,

dove il suo arrivo è previsto per il 14 settembre. Al termine del suo cinquantunesimo giorno di cammino, all’arrivo alla Collegiata, Maltempi è stato accolto dall’assessore alla Cultura Massimiliano Morganti, dal parroco emerito don Gianni Vincini e da una delegazione della sezione di Piacenza dell’associazione nazionale Polizia di

Stato, guidata dal Presidente Pietro Ricci.

“Il cammino offre al pellegrino una pace interiore che si può, di riflesso, condividere

con tutti coloro che si trovano al tuo fianco – le parole di Maltempi -. Il pellegrinaggio è

pace, condivisione e il sapersi mettere in gioco per conoscere di più una persona. Sul

cammino può succedere di tutto, e tutto è condiviso”. “L’iniziativa di Giuliano Maltempi

è molto bella – ha aggiunto Ricci -. Per percorrere i 2.200 chilometri di questo cammino serve una forza di volontà incredibile, fuori dal comune”.

“Condivido lo scopo della pace, l’Europa ha bisogno della pace e auspico che questi pellegrinaggi su cammini internazionali valgano come una grande preghiera per la pace: è strano, nella nostra società tecnologica e commerciale, osservare persone che camminano con lo zaino e gustano un altro orizzonte ad un ritmo che ti permette di vedere, salutare, guardare ed apprezzare”, ha aggiunto don Vincini. “Essere parte della via Francigena è una grande opportunità per Fiorenzuola, per la storicità del cammino e l’apporto umano che persone come Giuliano aggiungono con la rispettiva esperienza di vita, il proprio cuore e la testimonianza di percorsi che tanto rappresentano nella storia europea, italiana e fiorenzuolana”, ha concluso l’assessore Morganti.