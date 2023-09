Sclerosi multipla, 500 pazienti a Piacenza. Corso di attività motoria e cognitiva

A Piacenza sono circa 500: donne e uomini, giovani e anziani, la sclerosi multipla quando colpisce non fa alcuna differenza. Limita i movimenti, ma anche i pensieri. Per questo l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Piacenza ha lanciato un nuovo progetto dedicato alla stimolazione cognitiva e motoria: a partire dalla prossima settimana infatti, ogni giovedì nei locali di Csv Emilia in via Pallastrelli, i malati potranno frequentare un corso incentrato sull’attività motoria e su quella cognitiva.

Qualche giorno fa l’iniziativa è stata presentata ufficialmente in un incontro a cui hanno partecipato il presidente di Aism Piacenza Dario Inzani, il neuropsicologo clinico Giuseppe Rocca e la chinesiologa clinica Stefania Repetti.

“Come associazione organizziamo dei servizi per i soci – spiega Inzani – e fra questi è importantissimo proporre ai malati un’attività motoria continuativa associata alla stimolazione cognitiva. Giovedì partiamo con i primi, ma chiaramente è possibile iscriversi”.

I contatti per farlo sono la mail aismpiacenza@aism.it o i numeri 0523.481001 o 3666730625.