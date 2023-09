A Bettola la festa contadina richiama decine di agricoltori nel nome di Fabrizio Agnelli

La Festa contadina, prima giornata dell’antica fiera di settembre proposta dal Comune di Bettola e dalle associazioni agricole del territorio, ha voluto ricordare ieri il giovane agricoltore Fabrizio Agnelli, scomparso il 21 aprile scorso a causa di un tragico infortunio mentre lavorava nei boschi di Murlo di Missano.

In sua memoria l’amministrazione comunale (il sindaco Paolo Negri, il vicesindaco Luca Corbellini e l’assessore Claudia Ferrari) ha voluto consegnare un attestato di riconoscenza ad un giovane agricoltore bettolese, simbolo di tutti quei giovani volenterosi e appassionati che stanno portando avanti l’agricoltura in montagna, non senza difficoltò. Gabriele Bernazzani è il giovane premiato: 18 anni, studente all’ultimo anno di agraria al Marcora di Piacenza. “Un giovane che ricorda Fabrizio – dice il padre Ugo Agnelli – ed è una soddisfazione vedere che ci sono giovani che garantiscono il futuro”, Commozione da parte dei presenti, tanti dei quali hanno indossato la maglietta “La montagna nel cuore”, con la foto di Fabrizio.

Sono stati numerosi gli agricoltori che hanno raggiunto Bettola da tutta la provincia per dare testimonianza della loro dedizione al lavoro agricolo e di partecipazione al territorio.

Tutti i trattori sono stati benedetti dal parroco don Angelo Sesenna dopo la messa. L’antica fiera di settembre proseguirà oggi con la mostra bovina ed equina al foro boario con inaugurazione alle 11.00.

In piazza Colombo il mercato del lunedì e banchi fieristi, stand e giostre.

LE FOTO DI NADIA PLUCANI