“Mi hanno devastato il negozio per rubare poche centinaia di euro”

Due malviventi hanno sfondato con l’auto la vetrata di un negozio di articoli per animali per impossessarsi di poche centinaia di euro. I due hanno agito in pieno giorno, in pausa pranzo quando il negozio era chiuso. L’attività commerciale si trova tra Borgonovo e Castel San Giovanni, di fronte alla Cà Verde. Prima i due, forse due sudamericani che qualche giorno prima avevano già tentato di raggirare la commessa senza riuscirci, hanno utilizzato un’auto ariete, una Megane di colore grigio.

Dopo aver tentato di forzare le porte di ingresso i due si sono allontanati per poi ritornare a bordo dell’auto con cui hanno sfondato la vetrata. “Hanno fatto un macello” commenta il titolare Raffaele Maiocchi. Nel cadere la vetrata ha devastato il negozio provocando migliaia di euro di danno. Una volta dentro i due hanno arraffato il cassetto con il fondo cassa. “Per rubare poche centinaia di euro del fondocassa. dice Maiocchi – mi hanno devastato il negozio”.