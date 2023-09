Si riconoscono a prima vista. Lo sfondo è giallo, un triangolo o un cerchio rosso fotografano il comportamento da evitare. C’è poi una scritta – in italiano e in inglese – che invita all’azione: “Rispettiamo il decoro e l’igiene del nostro quartiere” oppure “Multiamo chi usa il nostro quartiere come una discarica”.

Sono i cartelli apparsi nella zona di via Roma: li hanno appesi alcuni residenti del quartiere come ultimo atto di una battaglia contro il degrado e la sporcizia condotta tenacemente ma, purtroppo, con scarsi risultati. L’abbandono dei rifiuti nella zona infatti è all’ordine del giorno e tocca soprattutto i cestini presenti in strada, trasformati spesso in piccole discariche puzzolenti che Iren è costretta eliminare di continuo. Ecco allora che i residenti hanno pensato di apporre degli ulteriori cartelli: sono quelli realizzati una decina di anni fa dall’Agenzia di quartiere Roma e donati poi ai residenti perché li utilizzassero in caso di bisogno. Il momento è arrivato e così, in via Pozzo, ai giardini Merluzzo e in via Roma nei pressi della scalinata che scende verso la basilica di San Savino sono apparsi gli avvisi.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’