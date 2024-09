Crolla il pavimento di un bagno in via Roma, quattro famiglie evacuate

Notte di paura in via Roma, a Piacenza. All’alba del 24 settembre è crollato il pavimento di un bagno del secondo piano finendo in quello del piano sottostante. È accaduto intorno alle quattro, quando gli occupanti delle due abitazioni coinvolte, stavano dormendo. L’incidente non ha dunque provocato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno condotto accertamenti sul dissesto dell’immobile. Per le verifiche è intervenuta anche la polizia, mentre gli agenti di polizia locale hanno attivato il protocollo per trovare un alloggio immediato alle persone rimaste improvvisamente senza casa.

Una parte della palazzina è stata giudicata inagibile e quattro famiglie sono state evacuate.