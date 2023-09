“Corso di serie B con degrado e inciviltà”: i residenti si uniscono ai commercianti

Chi ci è nato o ci abita tutta la vita dice: “Non lo riconosco più”. Ma anche chi ci ha abitato fino a qualche anno fa – e si ritrova oggi a passare per una semplice passeggiata – è della stessa idea. Il corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra piazzale Genova e lo Stradone Farnese, è diventato uno sconosciuto di cui non fidarsi. E fa paura. A dirlo stavolta sono alcuni residenti, dopo che la stessa voce forte e chiara si era alzata all’unisono dai commercianti della zona. Ubriachi molesti, parcheggio selvaggio, musica a tutto volume, locali aperti fino alle quattro del mattino, auto che sfrecciano ad alta velocità: eccole le piaghe del corso “di serie B”, come viene chiamato da negozianti e abitanti che non sanno più come fare.

“La situazione è diventata ingestibile – sottolineano alcuni – e nel fine settimana peggiora. Chi ha il garage che si affaccia sul corso il venerdì e il sabato sera sa che dovrà fare il giro dei bar per riuscire a rintracciare chi ha parcheggiato davanti all’ingresso. E non sempre otterrà qualcosa, ma quasi sicuramente si troverà a essere insultato”.

L’invito – condiviso anche dai commercianti – è che il Comune prenda in mano la situazione: “Questa zona è irriconoscibile – spiegano gli abitanti – non sappiamo più cosa fare”.

L’ARTICOLO DI BETTY PARABOSCHI SU LIBERTA’