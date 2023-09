A Sarmato l’ex cava coperta da 28 ettari di pannelli fotovoltaici

Un mare di pannelli fotovoltaici, su un’area di 28 ettari pari a quasi 40 campi da calcio, sta sorgendo in queste settimane a Sarmato, lungo la provinciale 37 che conduce a Borgonovo: si tratta di un maxi intervento, proposto da due società di Brescia, destinato a cambiare volto al paesaggio agricolo della zona, che ospiterà 30mila pannelli.

Un intervento del costo di sei milioni e 500mila euro tanto impattante quanto perfettamente lecito: in base alle norme regionali, infatti, le ex cave – come quella di Ca’ Buglione in oggetto – possono essere riconvertite per ospitare i pannelli e produrre energia pulita.

Da progetto, i due campi avranno caratteristiche simili per conformazione e dimensioni: entrambi avranno un’estensione di oltre 10 ettari, che potranno ospitare ognuno circa 15 mila pannelli fotovoltaici. In totale, l’intero sito di Cascina Agazzara avrà una potenza di 15 megawatt, producendo oltre 22 gigawattora all’anno di energia elettrica da immettere nella rete nazionale.

