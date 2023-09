A Ponte dell’olio apre la guardia medica in via sperimentale fino a dicembre

Apre la guardia medica comunale di Ponte dell’olio, servizio che l’amministrazione comunale ha voluto ripristinare per i suoi cittadini – in via sperimentale fino al 31 dicembre – dopo nove anni di assenza. L’ambulatorio si trova nella sede della Pubblica assistenza Valnure in via Parri e sarà aperto nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 20. Saranno diversi i medici che turneranno, professionisti a contratto del Centro medico Rocca. La guardia medica pontolliese sarà a disposizione per i cosiddetti codici bianchi, cioè per le problematiche di lieve entità, e non effettuerà visite a domicilio.

Il servizio è finanziato totalmente dal Comune di Ponte dell’olio, riferiscono il sindaco Alessandro Chiesa e il consigliere delegato Giuseppe Ballotta, “frutto di una buona politica di bilancio e del 5X1000 le cui somme sono destinate alle attività sociali”. “Siamo sicuri che questo servizio sia utile ai cittadini pontolliesi – osservano – e contribuirà a sgravare gli accessi al Pronto soccorso, senza sovrapporsi ai Cau (centro di assistenza urgenza) che potrebbero trovare attuazione solo in tre-cinque anni”. Alla fine del 2023 si tireranno le somme dell’efficacia ed efficienza del servizio. Se così sarà, informa Ballotta, sarà riconfermato per il prossimo anno.