Da lunedì rimozione di sette platani in via Tramello. Il Comune: “Saranno sostituiti”

Per questioni di sicurezza, da lunedì si procederà all’abbattimento di sette platani in via Tramello a causa del cancro colorato del Platano Ceratocystis. “Purtroppo – sottolinea l’assessore al verde pubblico Matteo Bongiorni – non è la prima volta che il patrimonio arboreo di via Tramello è colpito da simili misure, ma il tema della sicurezza e della prevenzione dei rischi deve essere necessariamente considerato prioritario. Ovviamente predisporremo la sostituzione delle alberature abbattute, trattandosi peraltro di un’area vincolata e tutelata. Inoltre, visto il problema ormai ricorrente in questa via, con i tecnici agronomi stiamo valutando anche la possibilità di sottoporre alla Soprintendenza un piano alternativo di rigenerazione e ripiantumazione degli alberi, sempre ad alto fusto e di specie coerenti ai platani, ma che argini il rischio di ulteriore proliferazione del cancro colorato e possa garantire una regolare crescita delle piante nel corso degli anni”.

