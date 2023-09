Incendi boschivi: proroga della fase di attenzione fino al 30 settembre

La prefettura di Piacenza comunica la proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 18 al 30 settembre in base all’andamento delle condizioni meteo climatiche. “Durante questo periodo di lotta attiva contro gli incendi boschivi le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, castagneti, tartufaie, pioppeti, impianti di arboricoltura da legno, sono consentite solo in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi – ricorda la nota- dovranno comunque essere spenti entro le ore 11”.

