Medici da tutto il mondo per la scuola di alta formazione sul dolore cronico

Il dolore rappresenta un’emergenza del terzo millennio e affligge – soltanto in Europa – il 25% delle persone. Non esiste un trattamento omogeneo che copra in maniera efficiente tutte quelle che sono le esigenze del paziente affetto da dolore cronico, così come non esiste ancora un vero approccio riabilitativo. Per questo una scuola di alta formazione che combini la medicina del dolore alla medicina riabilitativa rappresenta una novità internazionale: una novità che, per la prima volta, si prepara ad arrivare a Piacenza, con la nostra provincia che dal 24 al 28 settembre (al centro Bellotta di Pontenure) ospiterà la scuola, patrocinata dalle maggiori società scientifiche del settore.

Ai medici provenienti da tutto il mondo pronti a formarsi presso la scuola, si affiancheranno anche cinque professionisti piacentini.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI