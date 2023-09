Il miele d’acacia più buono d’Italia? A Campremoldo. Concari vince il “Tre Gocce”

Ben 1.294 mieli assaggiati e testati, per un totale di 459 apicoltori coinvolti. Ma alla fine sul podio della 43esima edizione del concorso Tre Gocce d’Oro-Grandi Mieli d’Italia ha vinto nella sezione dedicata all’acacia Chiara Concari, l’apicoltrice dell’azienda Il Porticone di Campremoldo sotto a Gragnano.

Chiara nel suo medagliere conta già con lucidato orgoglio dieci vittorie. L’ultima coppa l’ha ricevuta al concorso nazionale di Castel san Pietro Terme, nel Bolognese, e l’ha emozionata come la prima, dopo le difficoltà legate al calo nei consumi, alla vespa velutina, alle stagioni rovesciate, ai fiori senza più nettare.

“Ma non mollo”, spiega. “Oggi ho cento alveari. Sembra ieri, quando iniziai letteralmente da zero iscrivendomi quasi per gioco a un corso di apicoltura. Lavoravo prima come commerciale estero in un’azienda della provincia”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ