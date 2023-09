Le pubbliche di Carpaneto e San Giorgio portano alle superiori i ragazzi disabili

È stato avviato il progetto di trasporto di alunni disabili per le scuole superiori. Grazie alla collaborazione tra i Comuni di Carpaneto e San Giorgio, e tra le rispettive Pubbliche assistenze, da lunedì 18 settembre i ragazzi residenti nei due comuni, che frequentano le scuole superiori a Piacenza, e che necessitano di essere assistiti e accompagnati per andare e tornare da scuola, hanno a disposizione questo nuovo servizio. Ecco le modalità di funzionamento: un mezzo passa a prendere i ragazzi residenti a Carpaneto, e li accompagna a San Giorgio, dove si uniscono a quelli di San Giorgio, per essere trasferiti ognuno alla propria scuola. A fine mattinata, vengono prelevati a scuola, e riaccompagnati a casa. Un servizio importante che durerà tutto l’anno scolastico, sino al termine di giugno. I mezzi utilizzati sono messi a disposizione dalle Pubbliche assistenze di Carpaneto e San Giorgio, e sono condotti dai volontari delle due associazioni.

I ragazzi iscritti al servizio sono tre, uno di Carpaneto e due di San Giorgio. Diciotto invece i volontari che si sono messi a disposizione. “E’ una soddisfazione molto forte aver avviato anche su Carpaneto questa iniziativa – commenta il sindaco Andrea Arfani -. Sappiamo quanto sia forte la necessità di assicurare ai ragazzi con fragilità il pieno accesso al diritto allo studio, anche una volta che si allontanino da Carpaneto”. “Donare il proprio tempo per un impegno così a lungo termine è dimostrazione di grande disponibilità – spiega Maria Luisa Rossi, consigliere delegato alle Politiche sociali -. Tengo a dire che l’attività di volontariato arricchisce anche chi la svolge, perché credo che non ci sia cosa più appagante di sapere che stai svolgendo un ruolo attivo nel processo di miglioramento della società, oggi più che mai”.

Per il sindaco di San Giorgio Donatella Alberoni “la modalità con cui è stato impostato il trasporto disabili è innovativa ed è frutto della collaborazione fra i due comuni e le Pubbliche assistenze di Carpaneto e San Giorgio che, nonostante le difficoltà incontrate, non si sono mai arresi e sono riusciti a impostare una nuova modalità di organizzazione del servizio che sfrutta le risorse di ogni comune. Ringrazio i servizi sociali, le associazioni e tutti i volontari che gratuitamente, ogni giorno, si prestano per questo importante servizio”.