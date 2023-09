A Pianello la tappa finale del Valtidone Wine Fest: incontri e spettacoli. Il programma

Il Valtidone Wine Fest arriva alla tappa conclusiva. Questo fine settimana Pianello diventa la capitale dei vini e rende omaggio al suo santo patrono, San Maurizio, a cui la Pro loco dedica la sagra patronale. In programma una carrellata di eventi tra cui sabato esibizioni di box e una marcia tra le colline. E poi ancora sbaracco, stand gastronomici sabato sera e poi di nuovo per tutta la giornata di domenica. Sempre sabato non mancherà un attesissimo spettacolo pirotecnico.

Domenica largo al Wine Fest con la rassegna dei vini in abbinamento a formaggi, funghi, pane, tortelli, salumi. Alle 17 in piazza Madonna la chef stellata Isa Mazzocchi dialogherà con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Tema al centro della conversazione sarà Isa, il libro edito da Trenta Editore che racconta l’avventura della pluripremiata chef borgonovese. Alle 18 di domenica l’associazione Pianello frizzante taglia la torta dei suoi primi 15 anni.