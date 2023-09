Podenzano, sospetto ladro inseguito e bloccato dai carabinieri in via Cassinari

Un uomo che fugge a piedi, i carabinieri che lo inseguono per le strade del paese e alla fine riescono a bloccarlo. È accaduto ieri sera a Podenzano. Quello fermato sarebbe un ladro colto in flagranza, anche se dai militari dell’Arma non è ancora arrivata nessuna conferma.

Il movimentato episodio, avvenuto intorno alle 20.15, ha attirato l’attenzione di diversi abitanti. Il presunto ladro è stato fermato in via Cassinari, strada di un quartiere residenziale nell’area sud del paese, non lontano dall’incrocio con la statale di Val Nure. Un residente che stava parcheggiando nella zona ha riferito di aver visto un uomo sbucare di corsa da via Foppiani, parallela di via Cassinari, e correre verso quest’ultima, inseguito da un carabiniere a piedi. Nel frattempo, dalla vicina via Aldo Moro è arrivata a gran velocità un’auto dei carabinieri. Il fuggitivo si è quindi infilato in via Cassinari e qui è stato bloccato dai militari dell’Arma. Il presunto ladro nel tentativo di scappare è caduto e, prima che i carabinieri lo conducessero in caserma, è stato medicato dai volontari della Croce Rossa di Podenzano intervenuti con un’ambulanza.