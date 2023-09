Via Roma, maleducazione e disprezzo delle regole: rifiuti sotto i cartelli di divieto

Sotto il cartello giallo che invita a multare chi usa il quartiere come una discarica sono apparsi tre sacchetti dell’immondizia. Di fianco alla scalinata che scende verso San Savino il piccolo bidone è vuoto, qualcuno ha preferito depositare i rifiuti per terra a sfregio dell’invito a non abbandonare sacchetti in giro lasciato dall’Associazione Quartiere Roma.

“Il fatto è che finché qui non ci sono controlli per far rispettare le regole le cose andranno sempre così: chi abbandona immondizia in giro dovrebbe essere multato” dichiarano sfiduciati i rappresentanti dell’Associazione.

Proprio la scorsa settimana Libertà aveva raccontato l’ultimo tentativo fatto da abitanti e residenti contro il degrado e la sporcizia che imperversano ancora in quartiere: posizionare alcuni cartelli nei punti più “caldi”, ai giardini Merluzzo negli angoli usati come orinatoi, in via Pozzo e in via Roma dove quasi quotidianamente c’è chi abbandona rifiuti.

“La maggior parte delle persone che abbandona i rifiuti nella zona abita qui – spiega il presidente Antonio Resmini – perché li abbandona anziché metterli nei bidoni che vengono svuotati da Iren? Perché evidentemente non li ha e non li ha perché non paga la Tari. È tutta una questione di controlli: vanno fatti, le persone che abbandonano i rifiuti vanno multate. Noi non ci stanchiamo di ripeterlo”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’