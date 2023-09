Ancora furti in pieno giorno e in montagna. Questa volta colpite Lugagnano e Vernasca

Sembrano furti fotocopia a quelli che si sono scatenati in Alta Val Trebbia. Nel fine settimana, infatti, è stata presa di mira dai ladri anche l’Alta Val d’Arda, ancora una zona di montagna, ancora in pieno giorno. E con la stessa tecnica: la forzatura della porta finestra, nel pomeriggio soprattutto, per un bottino tutto sommato magro, fatto di piccoli oggetti, oro, le fedi nuziali, elettrodomestici, contanti.

I ladri si sarebbero concentrati prima su Vernasca, sabato verso le 14.30, mentre il proprietario era in vacanza in Corsica. Poi, verso le 15.30, sono arrivati a Lugagnano, dove sono scappati perché il figlio del proprietario è rientrato per prendere una felpa.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ