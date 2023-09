Aveva promesso che avrebbe dato in beneficenza un compenso che riteneva “ingiusto”, frutto di una decisione indipendente da lei. Così l’ex assessore al bilancio del comune di Gossolengo Lorena Perotti (oggi consigliera del gruppo Misto dopo un rimpasto di giunta) ha confermato la sua volontà di donare 1.700 euro di indennità per il suo ruolo di assessore che le erano stati applicati in maniera retroattiva nell’ultimo anno: a beneficiarne saranno ora l’Avis e le società sportive Elephant Rugby, Mio Volley e Usd Gossolengo Pittolo.

Perotti ha deciso di devolvere 600 euro ad Avis per sostenere il progetto “Affettività e Sessualità” per le classi terze delle scuole medie: oltre a sensibilizzare sulla donazione del sangue, con esperti e medici si affronta il tema delle malattie sessualmente trasmissibili e delle difficoltà di relazione tra gli adolescenti. Altri 900 euro saranno suddivisi tra le tre maggiori società sportive di rugby, pallavolo e calcio del territorio che li utilizzeranno per l’acquisto di abbigliamento e attrezzature per gli atleti. La quota restante è stata invece utilizzata per realizzare due grandi striscioni (da posizionare al palazzetto dello sport e ai campi sportivi) che esaltano il valore educativo dello sport e che invitano gli spettatori a fare il tifo senza giudicare o insultare chi gioca, chi allena o chi arbitra.