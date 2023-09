Ponte dell’Olio, passeggiata alla scoperta della vecchia ferrovia con una mostra

Sabato 30 settembre, alle ore 16.00, si terrà, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità e dell’iniziativa nazionale Carastazione”, una passeggiata a Ponte dell’Olio sul tracciato della vecchia linea ferroviaria Piacenza-Bettola.

Si partirà dall’ex stazione di Ponte dell’Olio (viale Roma 27) per arrivare fino al ponte in curva sul Nure. Sul percorso si potranno vedere le opere ancora esistenti sulla tratta e visitare una mostra documentaria sulla ex ferrovia, ospitata nei locali della Pubblica Assistenza Valnure (via Parri). L’evento è organizzato da Italia Nostra sezione di Piacenza e dall’associazione Culture per lo Sviluppo Locale di Vigolzone.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà