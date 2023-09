Dalla Pro loco di Strà duemila euro per Dovadola, paese alluvionato nel Forlivese

Il volontariato è soprattutto solidarietà, come quella dimostrata dalla Pro loco di Strà Trevozzo che ha donato agli amici della Pro loco di Dovadola, territorio alluvionato nel Forlivese, duemila euro. La somma è stata raccolta in occasione della festa delle rose. I volontari di Strà hanno scelto di recarsi a Dovadola per incontrare gli amici della Pro loco e gli amministratori locali.

“La nostra è una goccia nel mare – ha detto il presidente della Pro loco di Strà Luca Cassi – , ma ci auguriamo che possa essere l’inizio di un duraturo rapporto di amicizia”. Il prossimo anno gli amici di Dovadola saranno ospiti in occasione della festa delle rose, a Strà.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI