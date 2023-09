La caserma dei carabinieri di Castel San Giovanni riapre per 12 ore al giorno.

Da lunedì 2 ottobre il comando di viale Amendola aprirà al pubblico tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, mentre in orario notturno si potrà fare riferimento telefonicamente al 112.

L’annuncio, a sorpresa, lo ha dato il comandante provinciale dell’Arma, Pierantonio Breda, a margine delle commemorazioni in memoria di Luca Di Pietra, appuntato dei carabinieri morto a settembre del 2014 in seguito ad uno schianto in auto durante un inseguimento al polo logistico castellano.

Ad oggi la caserma dei carabinieri di Castel San Giovanni apre dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00. L’orario ridotto ha più volte suscitato proteste e malumori da parte di amministratori e cittadini.

“Da lunedì 1 ottobre – ha annunciato il comandante Breda – è prevista l’apertura dalle 8.00 alle 20.00 tutti giorni, domeniche e festivi compresi. In orario notturno si potrà fare riferimento al 112, numero sempre attivo a cui risponde un operatore in carne e ossa”.

