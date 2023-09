Operaio morì folgorato sui binari a Sarmato, tutti assolti i tre tecnici imputati

A dieci anni dal drammatico fatto, è arrivata in tribunale a Piacenza la sentenza per l’operaio folgorato sui binari della ferrovia a Sarmato: tutti assolti i tre imputati “perché il fatto non sussiste””.

Nei confronti dei tre tecnici era stato il pubblico ministero Monica Bubba, al termine

della sua requisitoria, a chiedere l’assoluzione. Lo stesso avevano fatto gli avvocati della difesa, sostenendo l’estraneità degli addetti alla rete Ferroviaria Italiana a quanto accaduto. “Tutte le procedure di sicurezza, ma anche il buon senso, erano stati posti in essere – hanno detto – purtroppo una fatalità ha provocato la tragedia”.

La morte dell’operaio delle Ferrovie Dario Marioni era avvenuta il 17 giugno del 2013 a Sarmato, al passaggio a livello. La corrente dell’alta tensione avrebbe dovuto essere disattivata prima che operasse sui cavi dell’alta tensione della ferrovia. Marioni, presumibilmente non informato correttamente, era salito su un carrello elevatore per avvicinarsi ai cavi dell’alta tensione e incominciare i lavori di riparazione. Quando però era a circa un metro da quei cavi, la corrente a tremila volt lo aveva investito con una potentissima scarica.

Oltre ai tre imputati del processo di ieri, un quarto accusato di omicidio colposo aveva patteggiato, nel 2018, 11 mesi di pena.

Secondo l’ipotesi accusatoria la tragedia fu determinata da diverse probabili concause: la mancata interruzione della corrente, il fatto che presumibilmente l’operaio fosse stato male informato circa il fatto che la corrente era ancora nei cavi dell’alta

tensione e il mancato utilizzo del salvavita.

