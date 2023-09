Borgonovo, via al cantiere del nuovo asilo nido: verso una struttura a zero emissioni

A Borgonovo la ditta Quadrifoglio srl di Bareggio, nel Milanese, ha avviato il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido comunale, destinato a prendere il posto dell’attuale struttura per l’infanzia di via Oldrini. Il cantiere tra poco più di un anno, entro il 5 dicembre del 2024, dovrà dotare Borgonovo di una nuova struttura per l’infanzia capace di dare risposte fino ad un massimo di 46 bambini da zero a tre anni.

“Entro l’inverno – dice il vicesindaco Maurizio Molinelli – contiamo di vedere realizzata la gettata di cemento in modo da poter iniziare, in primavera, la posa dei pannelli di legno”. Il nuovo nido di Borgonovo sarà una costruzione a secco, quasi del tutto in pannelli di legno, contropareti e pareti interne in cartongesso. Sarà un edificio tendente a consumo energetico nullo con emissioni pari a zero.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’