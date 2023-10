Vetrine e finestre sfasciate: incursione notturna dei ladri in due bar di Piacenza

Due intrusioni notturne in meno di un’ora ai danni di altrettanti bar della città, tra vetrine sfasciate e finestre forzate. E, in entrambi i casi, lo stesso comune denominatore: un ladro solitario a volto scoperto e il magro bottino dei fondi cassa. È quanto accaduto nella notte a Piacenza, prima al bar Naif di via Calzolai e subito dopo al bar San Marco di via Morigi: in tutto i ladri – ma non è escluso che possa trattarsi della stessa persona – sono fuggiti soltanto con poche centinaia di euro.

L’intrusione nel locale di via Calzolai, la prima in ordine di tempo, è avvenuta appena dopo le 4 di notte, come registrato dalle telecamere di videosorveglianza, proprio a due passi da piazza Cavalli. Dalle immagini, si nota una sola persona che – dopo essersi aperta un varco nella vetrina con un attrezzo voluminoso, mandandola completamente in pezzi – si avventura dietro al bancone del bar in maniera incerta, alla ricerca della cassa. Il soggetto in questione, un giovane uomo, indossava una felpa con un cappuccio calato in testa ma il suo volto è stato comunque inquadrato dalle telecamere del sistema di allarme. Il giovane ha quindi aperto il cassetto per arraffare le poche banconote e monete presenti, meno di duecento euro.

Il secondo colpo si è verificato pochi minuti prima delle cinque di ieri al bar San Marco, con il medesimo copione. In questo caso, il ladro solitario ha semplicemente forzato una delle grandi finestre all’ingresso del locale facendo scattare l’allarme e arraffando il cassetto con 500 euro all’interno.