Rinforzi nella polizia locale di Castel San Giovanni: in arrivo un ispettore e un agente

Al comando di Polizia locale di Castel San Giovanni sono arrivate forze nuove. Si tratta di un ispettore, Giuliano Mulato, e un agente, Antony Lionello. Entrambi in arrivo dalla provincia di Pavia, i due nuovi agenti hanno trascorsi differenti. L’ispettore Mulato di anni ne ha 55 e ha fatto esperienza in numerosi comandi di Polizia locale nel Milanese e nel Pavese. Lionello è invece al suo primo incarico come agente di Polizia locale. Con i due nuovi ingressi il Comando di piazza XX Settembre conta oggi di otto agenti più il comandante Marco Andolfi.

