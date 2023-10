“Il disegnatore anatomico nelle indagini”: tutto esaurito per il seminario del Sap

Tutto esaurito ieri nel salone San Giovanni in via Croce per il seminario di aggiornamento professionale dal titolo “Il disegnatore anatomico in indagini criminologico-forensi” organizzato dal Sindacato autonomo di polizia Sap di Piacenza.

Il corso si è aperto con un saluto da parte del segretario Regionale Sap Roberto Mazzini e dal segretario provinciale Marco Fusari, insieme al questore di Piacenza Ivo Morelli. Presenti, oltre agli agenti della polizia di Stato, il Soroptmist Piacenza, che ha patrocinato l’evento, il Sim Carabinieri, una rappresentanza della polizia locale, il Cipm, gli alunni del liceo scienfico Respighi accompagnati dagli insegnati e alcuni professori del liceo artistico Cassinari.

Relatore d’eccezione il maestro d’arte Elena Pagani che, grazie all’esperienza maturata sul campo, unita aa una formazione artistica e a un innato acume investigativo, ha rappresentato come sia stato possibile affrontare indagini criminologiche in casi giudiziari che hanno interessato la cronaca nazionale ulizzando metodologie d’avanguardia artistica. Tre di questi casi, infatti, sono stati raccontati e analizzati dal punto di vista della struttura d’indagine supportata dall’intervento del disegnatore anatomico accademico forense: una metodologia estremamente complessa che richiede notevole sensibilità umana profusa a professionalità d’eccellenza in ambito artistico e criminologico.