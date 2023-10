“Il coraggio è il più bel vestito”: al Gotico la sfilata delle donne operate al seno

Torna il Braday, la giornata mondiale della consapevolezza sui tumori al seno. L’appuntamento piacentino è in programma giovedì 12 ottobre alle 17, a Palazzo Gotico, dove andrà in scena l’ormai tradizionale sfilata delle donne operate al seno. Saranno 17 le donne di ogni età che indosseranno gli abiti dello stilista Martino Midali, da sempre impegnato nell’iniziativa. Un appuntamento per sensibilizzare le donne alla prevenzione. La sfilata rappresenta un’occasione per evidenziare la femminilità che la malattia non può e non deve offuscare.

Interverranno Romina Cattivelli presidente di Armonia, Paola Bardasi direttore generale dell’Ausl, Andrea Magnacavallo direttore sanitario dell’Ausl, Dante Palli direttore della Breast Unit di Piacenza e i medici di senologia. Presenta l’evento Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà.