In balia di due malviventi, anziana al bancomat rapinata di 2mila euro

Un’anziana pensionata è stata rapinata di duemila euro da due sconosciuti, mentre stava effettuando un prelievo allo sportello automatico.

È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 12 ottobre in via Zecca, trasversale di viale Dante. L’anziana aveva raggiunto lo sportello automatico e aveva cominciato ad effettuare le operazioni per un prelievo, digitando il codice della sua tessera bancomat sull’apposita tastiera.

Intenta ad effettuare la sua operazione l’anziana non si è accorta di due uomini che le si sono avvicinati con modi bruschi e minacciosi. La donna è finita in balia dei due malviventi che spaventandola con parole minacciose, ma senza usarle violenza, sono riusciti ad indurla a ritirare la massima somma che il suo conto corrente consentiva dallo sportello automatico.

Indaga la polizia, chiamata dalla vittima.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’